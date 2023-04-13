Німеччина

Мюнхенці вирішили жорстко не карати сенегальця.

Боси Баварії вирішили залишити в клубі Саліо Мане після бійки з Лероєм Сане. Про це повідомляє твіттер Керрі Гау. Нагадаємо, після поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів (3:0), у роздягальні Баварії відбулася бійка. Садіо Мане вдарив кулаком в обличчя Лероя Сане, через що в того з'явилась кров.

Сьогодні Олівен Кан та Хасан Саліхаміджич провели зустріч з представниками Мане. Сенегалець перепросив за удар в обличчя німця. Було вирішено обмежитись штрафом для Садіо.

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