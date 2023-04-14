Ліга Європи

Австрієць вважає, що МЮ не мав права втрачати перемогу.

Півзахисник МЮ Марсель Забітцер прокоментував нічию з Севільєю в першому чвертьфіналі Ліги Європи (2:2).

"Мені важко підібрати правильні слова. Ця гра була як американські гірки. Ми мали знімати всі питання, а в результаті – нічия. Це не те, чого ми хотіли.

Ми мали шанси закривати матч. Ми контролювали гру, але, на жаль, пропустили прості голи. Не можна пропускати такі м'ячі. І зараз ми дуже розчаровані.

У такому турнірі потрібно сконцентруватися до кінця. Останні хвилини вийшли трохи дивними. Два дурні голи. Це не те, чого ми хотіли. Коли ти виграєш 2:0 вдома, ти маєш довести справу до кінця", – сказав Забітцер в ефірі BT Sport.

Матч-відповідь поміж андалузькою Севільєю та англійським Манчестер Юнайтед відбудеться вже за тиждень — 20 квітня.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед втратив Мартінеса та Варана.