Ліга Європи

Наставник "левів" поділився своїми думками перед грою з Ювентусом.

Головний тренер Спортінга Рубен Аморім прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Ювентуса.

"Ми розпочали чемпіонат дуже невдало і постійно наздоганяли. Напруга зростає. Було складно повернутися на позитивні рейки в чемпіонаті, але єврокубки – це інше.

Ми грали у Європі стабільно. Різнилися результати, але не гра. У Турині ми створили більше за Ювентус. У нас хороший єврокубковий сезон і ми готові до цього матчу", — наводить слова Аморіма прес-служба УЄФА.

Перша гра в Турині завершилася з рахунком 1:0 на користь "старої синьйори".

Нагадаємо, матч Спортінг — Ювентус відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.