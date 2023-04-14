Неприємна ситуація для "старої синьйори".
Войцех Щесни, Getty Images
14 квітня 2023, 00:18
Ювентус у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Спортінг із рахунком 1:0.
Наприкінці першого тайму сталася неприємна ситуація для "старої синьйори".
Воротар Ювентуса Войцех Щесни відчув біль у грудях та сам попросив заміну на 43 хвилині. Замість нього на поле вийшов Маттія Перін.
За інформацією Sky Italia, поляк помітно нервував і мав прискорене серцебиття.
Після заміни футболіста уважно оглянув медичний штаб Ювентуса та наголошується, що ситуація зараз контрольована.