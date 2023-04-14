Ювентус у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі обіграв Спортінг із рахунком 1:0.

Наприкінці першого тайму сталася неприємна ситуація для "старої синьйори".

Воротар Ювентуса Войцех Щесни відчув біль у грудях та сам попросив заміну на 43 хвилині. Замість нього на поле вийшов Маттія Перін.

За інформацією Sky Italia, поляк помітно нервував і мав прискорене серцебиття.

Після заміни футболіста уважно оглянув медичний штаб Ювентуса та наголошується, що ситуація зараз контрольована.