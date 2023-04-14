Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.

Туринський Ювентус у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобув мінімальну перемогу над лісабонським Спортінгом з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 73 хвилині результативним ударом відзначився Гатті.

Також зазначимо, що наприкінці першого тайму, через біль у грудях, було замінено основного воротаря "старої синьйори" Войцех Щесни.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Спортінг в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Ювентус - Спортінг 1:0

Гол: Гатті, 73.

Ювентус: Щенсни (Перін 44) — Гатті, Бремер, Даніло — Куадрадо, Локателлі (Паредес 77), Рабіо, Костич (Фаджолі 62) — Мілік (Влахович 62), К'єза, Ді Марія (Погба 77).

Спортінг: Адан — Інасіо, Коатес, Сент Жюст (Діоманд 45+3), Есгайо (Бель'єрін 77) — Моріта, Поте, Черміті (Рейс 62) — Трінкао, Едвардс (Ессуго 77), Нуну Сантуш (Гомеш 62).