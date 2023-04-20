Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками перед грою з Феєнордом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

"Щоб обіграти Феєнорд, нам потрібно забити два голи. Неважливо, як і коли, єдине, що має значення, — це вийти на поле з бажанням забити на два голи більше, ніж вони. Ми повинні бути ефективнішими в атаці, але я не турбуюся, тому що ми знаємо, як це робиться.

Я не знаю, чи зможе Дібала зіграти з перших хвилин. У день гри ми зможемо зрозуміти, чи зможе він зіграти зі старту, чи він залишиться на лаві запасних", — наводить слова Моурінью прес-служба УЄФА.

Перша гра між командами в Нідерландах завершилася з рахунком 1:0 на користь Феєнорда.

Нагадаємо, матч Рома — Фєєнорд відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.