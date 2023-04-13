Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 13 квітня 2023 року, 19:45.

Фєєнорд у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграв Рому з рахунком 1:0.

Перемогу голландцям над командою Жозе Моуріньо приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Віффера на 54 хвилині зустрічі.

Також зазначимо, що наприкінці першого тайму Пеллегріні не зміг реалізувати пенальті, влучивши у штангу воріт суперника.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Феєнорд — Рома в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Феєнорд — Рома 1:0

Гол: Віффер, 54.

На 43-й хвилині Лоренцо Пеллегріні (Рома) не забив пенальті (штанга).

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман — Кекчю, Віффер, Шиманські — Джаханбахш (Данило, 71), Хіменес (Лопес, 82), Ідріссі (Пайшан, 63).



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Матич, Спінаццола (Челік, 84) — Дібала (Ель Шаараві, 25), Пеллегріні (Вейналдум, 46) — Абрагам (Белотті, 58).



Попередження: Віффер, Шиманські.