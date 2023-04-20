Ліга Європи

Наставник голландського клубу поділився своїми думками перед грою з Ромою.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот прокоментував майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"З початку сезону ми розвинулися у всіх аспектах гри. Ми стали кращими, кращими і стабільнішими, хоча це розвиток, якого можна було очікувати протягом сезону.

Перевага в рахунку це, звичайно, добре, але ми тільки на півдорозі до успіху. Жозе Моурінью теж так сказав, і я з ним згоден. Ми бачили минулого тижня, якою рівною була гра. Ми беремо із собою впевненість у тому, що добре захищалися і хочемо продовжувати так робити далі.

Ми показали гравцям, що ми зробили добре у минулому матчі, а що ще можна покращити. Будь-хто, хто знає мене, знає, що я вважаю, що найкращий спосіб захищатися — це самому контролювати м'яч. Крім того, ми, звичайно, орієнтуємося на стандарти. Ми приділяємо цьому багато уваги, щоразу додаючи нові деталі.

Можлива участь Дібали та Абрагама? Вони фантастичні футболісти, але у Роми є ким їх замінити. Ось що виходить, коли клуб має стільки ж фінансових можливостей, скільки Рома. На лаві запасних Роми практично всі гравці збірних, що говорить про їхню якість", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

Перша гра у Нідерландах завершилася з рахунком 1:0 на користь голландського клубу.

Нагадаємо, матч Рома — Фєєнорд відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.