Ліга Європи

Зі здоров'ям поляка все нормально і він може грати.

Голкіпер Ювентуса Войцех Щесни повернеться у ворота "бьянконеррі" після жахливої ситуації, яка сталась тиждень тому під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга (1:0). На 43 хвилині зустрічі польський голкіпер попросив заміну через біль у грудях.

Як повідомив головний тренер Юве Массіміліано Аллегрі, поляк вже почувається добре, тому у найближчому матчі повернеться до стартового складу команди.

Ось як Войцех прокоментував дану ситуацію після матчу:

"Я був наляканий, такого зі мною ніколи раніше не траплялося. Мені було важко дихати, і це справді мене непокоїло", — сказав Щесни.

Нагадаємо, матч Спортінг — Ювентус відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.