Ліга Європи

Іспанці прогнозують "теплий прийом" для англійських гостей.

Капітан Севільї Іван Ракітич висловився перед матчем з МЮ у другому чвертьфіналі ЛЄ.

"Вони не знають, що на них чекає в четвер увечері. Це команда з великим досвідом і багатомільйонними вболівальниками, але Манчестер Юнайтед не знає, що таке Рамон Санчес-Пісхуан.

Те, що роблять наші вболівальники, дуже вражає. Де Хеа або Каземіро, які грали тут, напевно пояснять їм, що це щось інше. Їм доведеться попрацювати, я не можу гарантувати, що ми пройдемо далі, але збираємося віддати все на полі", — підкреслив Іван.

Перша гра, яка пройшла у Манчестері, завершилася з рахунком 2:2.

Нагадаємо, матч Севілья — МЮ відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.