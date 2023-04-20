Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок відбудеться 19 червня поточного року.

Поєдинок відбору Євро-2024 Україна — Мальта, який заплановано на 19 червня поточного року, відбудеться у словацькому місті Трнава. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше ніж 19 тис. глядачів.

Нагадаємо, Сергій Ребров є близьким до того, щоб очолити збірну України. Очікується, що за два-три тижні про все можна буде офіційно оголосити. Ребров готуватиме команду до двох циклів – Євро-2024 та до ЧС-2026.