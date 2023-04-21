Ліга Європи

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги Європи, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Леверкузенський Баєр у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи в гостях обіграв бельгійський Юніон (4:1).

У складі переможців результативними ударами відзначилися Діабі, Баккер, Фрімпонг та Гложек. У господарів поля єдиний гол забив Терхо.

Нагадаємо, у першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Юніон — Баєр в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Юніон — Баєр 1:4

Голи: Терхо, 65 — Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79.

Юніон: Моріс — Ньювкоп, Кандусс (Терхо, 46), Берджесс, Мачіда — Лінен, Теума (Ель Аззоузі, 88), Лапуссен — Вертессен (Адінгра, 32), Амані (Пуертас, 81), Боніфейс (Нільссон, 81).

Баєр: Градецкі — Тапсоба (Коссуну, 59), Та, Інкапіє — Фрімпонг (Адлі, 71), Амірі (Демірбай, 59), Андріх, Баккер — Діабі (Бельарабі, 86), Вірц — Гложек (Азмун, 86).

Попередження: Теума.