Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи леверкузенський Баєр на своєму полі не зміг обіграти бельгійський Юніон (1:1).

Рахунок у матчі відкрили гості на 51 хвилині, коли результативним ударом відзначився Боніфейс, проте "аптекарям" вдалося врятуватись зусиллями Вірца за сім хвилин до кінця основного часу зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Юніон в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Баєр — Юніон 1:1

Голи: Вірц, 83 — Боніфейс, 51.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Паласіос (Демірбай, 46), Андріх, Баккер — Вірц — Діабі (Гложек, 87), Адлі (Азмун, 67).

Юніон: Моріс — Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден — Ніукоп, Лазар, Лінен, Теума, Лапуссен — Вертессен (Пуертас, 75), Боніфасе (Нільсон, 89).