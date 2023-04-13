Італія

Португальця не цікавить пропозиція з Саудівської Аравії.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью привернув увагу Ан-Насру, який нещодавно звільнив Руді Гарсію зі свого посту.

Втім, як повідомляє журналіст Санті Ауна, португальський фахівець готовий залишити Рому лише заради двох команд.

Стверджується, що Жозе Моурінью готовий розглядати пропозиції від Челсі та Парі Сен-Жермен.

Зазначимо, що контракт португальського тренера з римлянами дійсний до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Моурінью запропонували божевільний контракт на чолі збірної Саудівської Аравії.