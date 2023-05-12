Ліга Європи

Наставник "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.

Наставник Севільї Хосе Луїс Менділібар прокоментував нічию з Ювентусом (1:1) в першому півфіналі Ліги Європи.



"Одне добре за такого результату: рахунок 1:0 підсвідомо може розслаблювати, а при цьому результаті такого не буде — треба виходити та перемагати.



І нам ще потрібно подивитися, чи буде готовий Окампос до матчу-відповіді", - сказав Менділібар.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Іспанії 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.