Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матчі 26-го туру VBET Ліги Динамо — Чорноморець.

Головним арбітром цього матчу призначено 43-річного Віталія Романова з Дніпра.

Арбітри матчу:

Головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро)

Асистенти арбітра – Скобля В.С. (Суми), Данильченко Є.А. (Луганськ)

Четвертий арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків)

Спостерігач арбітражу – Зубарев О.Г. (Слов'янськ)

Відзначимо, що на грі не працюватиме система VAR.

Матч Динамо — Чорноморець відбудеться 13-го травня (початок – о 14:00).

Нагадаємо, Романов працював на матчі Динамо — Шахтар у 22 турі УПЛ (1:1).