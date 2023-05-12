Визначено головного арбітра матчу між киянами й одеситами.
Віталій Романов, сайт Динамо
12 травня 2023, 14:55
Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матчі 26-го туру VBET Ліги Динамо — Чорноморець.
Головним арбітром цього матчу призначено 43-річного Віталія Романова з Дніпра.
Арбітри матчу:
Головний арбітр – Романов В.М. (Дніпро)
Асистенти арбітра – Скобля В.С. (Суми), Данильченко Є.А. (Луганськ)
Четвертий арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків)
Спостерігач арбітражу – Зубарев О.Г. (Слов'янськ)
Відзначимо, що на грі не працюватиме система VAR.
Матч Динамо — Чорноморець відбудеться 13-го травня (початок – о 14:00).
Нагадаємо, Романов працював на матчі Динамо — Шахтар у 22 турі УПЛ (1:1).