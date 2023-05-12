Ліга Європи

Гравець "нервіонців" поділився своїми думками після гри з Ювентусом.

Півзахисник Севільї Олівер Торрес прокоментував нічию з Ювентусом (1:1) у першому півфіналі Ліги Європи.

"Перед цим матчем ми просто хотіли зберегти інтригу в протистоянні до зустрічі у відповідь у себе вдома. Там завжди є додатковий гравець. Думаю, що вболівальники підтримають нас наступного четверга. І ми віддамо всі сили", — сказав Торрес.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Іспанії 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.