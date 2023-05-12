Ліга Європи

Гравець "бьянконері" поділився своїми думками після гри з Севільєю.

Захисник Ювентуса Федеріко Гатті прокоментував нічию в першому півфіналі Ліги Європи проти Севільї (1:1). Нагадаємо, що Гатті зрівняв рахунок у компенсований час.

"Гол багато означає для мене, але він означатиме ще більше, якщо ми здобудемо позитивний результат у матчі-відповіді. Інакше він не буде нічого вартий.

Севілья — дуже сильна команда. Вони намагаються ламати гру, але рано чи пізно на нашому шляху в Іспанії трапиться шанс, і нам доведеться ним скористатися", — сказав Гатті.

Нагадаємо, гра у відповідь пройде в Іспанії 18 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Севілья.