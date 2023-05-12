Англія

Українець зможе зіграти у цьому сезоні.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета спростував чутки про те, що український захисник його команди Олександр Зінченко не зіграє до кінця сезону через травму.

На питання, чи вибув Олександр до кінця сезону, тренер дав чітку відповідь: "Ні". Слова менеджера "гармашів" приводить журналіст Кріс Вітлі.

Нагадаємо, захисник отримав травму литкового м'яза в поєдинку проти Ньюкасла.

Також тренер додав, що Вільям Саліба не зіграє проти Брайтона і Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал погодив покращену угоду з голкіпером команди — Аароном Рамсдейлом.