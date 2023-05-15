Німеччина

Команда Хабі Алонсо посилилась іспанським фулбеком.

Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з іспанським захисником Алехандро Грімальдо.

Футболіст перейде з португальської Бенфіки до Баєра влітку на правах вільного агента. Контракт із "фармацевтами" розрахований на п'ять років.

"Я радий продемонструвати свої можливості у Бундеслізі. Вважаю, що це одна з найкращих ліг у Європі, і вона, безумовно, є унікальною з погляду атмосфери на трибунах. Я пишаюся тим, що приєднався до такого клубу, як Баєр. Впевнений, що ми чудово проведемо час разом", — сказав Грімальдо.

У поточному сезоні Алехандро Грімальдо провів за Бенфіку 52 поєдинки, в яких він забив 7 голів та віддав 15 результативних передач.