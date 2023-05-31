Ліга Європи

Головний тренер Севільї — про наступний матч.

В рамках фінального матчу Ліги Європи Севілья на стадіоні Пушкаш Арена, що знаходиться в Угорщині, зіграє проти Роми.

Головний тренер іспанської команди Хосе Менділібар дуже високо оцінив супротивника та сподівається, що його команда зробить мінімум помилок.

"Помилки – те, за що розплачуєшся у таких матчах. Отже, суть у тому, щоб робити якнайменше помилок. Ми вибили великі команди, але попереду на нас чекає найскладніший суперник. Переможе той, хто зробить менше помилок.

Рома – дуже сильна в обороні. Не думаю, що їм потрібно багато моментів, щоб забити та перемогти. Їм комфортно, якщо потрібно захищатися близько до своїх воріт, але комфортно і тоді, коли треба висуватися вище та пресингувати. Вони ніколи не нервують, вони завжди спокійні. І нам теж треба грати з таким самим спокоєм.

Сподіваюся, що тренування пройде без пригод. Якщо так і станеться, то стартовий склад уже визначено", — наводить слова Менділібара офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на завтра, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.