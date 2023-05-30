Ліга Європи

Португальський тренер дав коментар напередодні матчу.

В рамках фінального матчу Ліги Європи Севілья на стадіоні Пушкаш Арена, що знаходиться в Угорщині, зіграє проти Роми.

Головний тренер римлян Жозе Моурінью зробив декілька компліментів супротивнику, проте вірить у свою команду.

"Ми заслужили зіграти у цьому фіналі. Ми давно про це говорили. Це був довгий шлях, не такий, як у нашого суперника, який перейшов із Ліги чемпіонів. Ми хочемо грати, час настав. Ми багато працювали над тим, щоби бути в оптимальній формі для боротьби за трофей.

Історія не грає у футбол. Мій колега [тренер Севільї Менділібар] вважає інакше, я його поважаю. Він вважає, що історія робить Севілью фаворитом, і я це поважаю. Ми у фіналі, бо заслужили на це. Вони мають історію, якої немає у нас. Для них зіграти у фіналі – звичайна справа, для нас – екстраординарна подія.

У Севільї чудова команда, точніше дві чудові команди, тому що у них 25 гравців найвищого рівня. Усі вони професіонали топ-рівня, у Севільї багато варіантів. Але вони не знають моїх хлопців та не знають мою команду як команду.

У мене було більше можливостей грати в єврокубках, але Мендилібар з того ж покоління, що і я, з таким же сивим волоссям. Ми в рівних умовах. Те саме стосується гравців: у Севільї більше досвіду, але ми граємо разом уже два роки", — наводить слова Моурінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на завтра, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.