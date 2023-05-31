Ліга Європи

Півзахисник римлян висловився напередодні фінального матчу.

В рамках фінального матчу Ліги Європи Севілья на стадіоні Пушкаш Арена, що знаходиться в Угорщині, зіграє проти Роми.

Капітан римлян Лоренцо Пеллегріні розповів про відношення до слів про "автобус" та шлях, який проробила команда.

"Мене переповнюють емоції, і я гадаю, що це справедливо. Думаю, що ми чудово пройшли цей шлях, і ми пишаємося тим, що тут. Ми з нетерпінням чекаємо на цей фінал, саме цього ми хотіли з першого матчу групового етапу. Ми не можемо дочекатися завтрашньої гри.

Моурінью та єврокубкові фінали? Ми знаємо, що він є унікальним. Він дав нам дуже багато. Але ми приїхали сюди, щоб зіграти у фіналі та постаратися виграти, минуле не дасть вам перемогти те, з чим ви зіткнетесь у майбутньому. Подивимося, як все пройде завтра, але Рома точно тут, у Будапешті, бо заслужила на це.

Ми підходимо до цього фіналу з повним усвідомленням, тому що коли ви граєте в такому матчі, спочатку потрібно пройти великий шлях. Ми знаємо, на які жертви пішли і як хотіли бути тут. Ми повністю зосереджені, але це фінал, тому ми також напружені і схвильовані. Минулого року ми виклалися на сто відсотків у Лізі конференцій, цього року ми виклалися на сто відсотків у Лізі Європи. Ми хочемо її виграти. Тренер налаштовує нас на те, щоб викластися на повну і залишити всі сили на полі.

Ми сміємося, коли хтось каже, що ми перемагаємо завдяки "автобусу" перед брамою. Знати, як підійти до матчу тактично, не означає, що треба атакувати як божевільний та дозволяти супернику забивати. Для мене правильний тактичний підхід до гри означає спробувати обмежити можливості свого суперника.

Ми аналізували всі команди та спробували з'ясувати, як впоратися з їхніми сильними сторонами. Нам це вдалося, адже ми у фіналі. Терпіти і більше бігати заради своєї команди не означає ставити "автобус", а значить, ми хочемо бути тут. Ми розмовляли з Моурінью. Те, що ми сказали одне одному, зарядило нас енергією на завтрашній фінал", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на завтра, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.