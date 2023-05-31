Ліга Європи

Слова ветерана іспанської команди перед фінальним матчем.

Півзахисник Севільї Іван Ракітич висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Коли кажуть, що ніхто так не любить цей турнір, як ми, це не тому, що якась світла голова в клубному офісі це сказала. А тому, що ми так думаємо.

Ми маємо провести ідеальний матч, виграти кубок та привезти його додому. Тренер із самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче. Завтра це не зміниться. Ми маємо бути собою", — цитує Ракітича офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, початок матчу Севілья — Рома заплановано на сьогодні, о 22:00. Стежте за подіями зустрічі на нашому сайті.