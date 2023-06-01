Ліга Європи

Слова півзахисника римської команди після програного фіналу ЛЄ.

Півзахисник Роми Браян Крістанте прокоментував поразку у фіналі Ліги Європи від Севільї — 1:1 (1:4 по пенальті).

"Ми відчуватимемо розчарування ще кілька днів, але потім доведеться починати з нуля. У нас чудова команда. Ми зіграли у двох фіналах поспіль – це не рядове досягнення. До фіналу Ліги Європи не випадково не доходять. Ми можемо пишатися собою та нашою командою, яка показала свою силу", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.