Ліга Європи

Керманич римлян прокоментував подальшу участь у проєкті клубу.

Рома напередодні поступилась андалузькій Севільї у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.

Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью розповів про свої перспективи і в подальшому очолювати колектив.

"У понеділок я йду у відпустку. Якщо у нас буде час поговорити про це до понеділка, ми це зробимо. Якщо ні, то я піду у відпустку, а далі подивимось. Я повинен боротися за цих хлопців і тому не можу говорити об'єктивно, що я залишуся.

«Я — серйозна людина. Я сказав власникам ще кілька місяців тому, що якби я мав якісь контакти з іншими клубами, вони першими дізналися б про це. Я завжди був би чесним і прямим.

Я спілкувався з клубом у грудні, коли мав запрошення від національної збірної Португалії. Відтоді я більше ні з ким не спілкувався. У мене залишився рік контракту, і ось виникла така ситуація.

Я хочу залишитися в Ромі, але мої гравці заслуговують на більше. І я також заслуговую на більше.

Я дуже втомився бути менеджером, керувати комунікаціями, бути обличчям клубу, яке повинно з вами говорити, коли нас таким чином пограбували.

Я хочу залишитися, але з належними умовами, щоб викластися якнайкраще", — заявив португальський фахівець.

Заключний матч сезону Рома проведе вдома в рамках Серії A проти Спеції.