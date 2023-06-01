Ліга Європи

Коментар захисника римської команди після програного фіналу ЛЄ.

Захисник Роми Кріс Смоллінг прокоментував поразку у фіналі Ліги Європи від Севільї — 1:1 (1:4 по пенальті).

"Зараз усім засмучені та розчаровані — ми завзято билися на шляху до цього фіналу. Нелегко дивитись, як святкують інші. Це надовго залишиться у пам'яті. Наступного сезону треба спробувати знову.

Моурінью дуже пишався нами після матчу. Він сказав, що ми повинні бути сильними, тому що ми перемагаємо та програємо разом.

Велике розчарування. Прикро програвати по пенальті. Це лотерея. Ми були націлені на перемогу та віддали всі сили на поле", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.