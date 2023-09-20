Нагадаємо, другий за престижністю турнір існує із сезону-2009/10.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
20 вересня 2023, 20:20
Ліга Європи у своєму твіттері опублікувала рейтинг клубів за набраними очками за всю історію турніру.
Нагадаємо, у зміненій назві другий за престижністю турнір існує з сезону-2009/10 — до цього він носив назву Кубок УЄФА.
При підрахунку очок за перемогу нараховувалося два бали, за нічию — один.
На дев'ятому місці рейтингу перебуває українська команда, і це київське Динамо, яке набрало 79 очок. На рахунку "біло-синіх" 27 перемог, 25 нічиїх та 24 поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 108:98.
Очолює рейтинг іспанський Вільярреал – 118 очок, а за ним у трійці найкращих – іспанська Севілья (113) та голландський ПСВ (94).
Нагадаємо, цього сезону Динамо брало участь у кваліфікації Ліги конференцій, звідки вилетіло з раунду плей-оф від турецького Бешикташа.