Ліга Європи

Наставник "червоних" оцінив перемогу своєї команди у матчі проти ЛАСКу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи проти австрійського ЛАСКу (3:1).

"Очевидно, що в першому таймі ЛАСК завдав одного удару по воротам. У нас були дуже хороші моменти, але я бачив, що гравці цього не відчували, не те, що ми могли здобути впевненість від своїх гарних моментів — і думали, можливо, нам варто це повторити. Але ми дуже страждали від не дуже добрих моментів — упевненість зростала, а розчарування зростало. Це безглуздо, це по-людськи, але все одно безглуздо.

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Ми показали дві футбольні ситуації у першому таймі, в яких діяли дуже добре. Я впевнений, що хлопці подумали б, що в першому таймі не було нічого хорошого, але це не так, у нас були хороші моменти, і ми їх показали, а крім того, я сказав їм, що треба позбавитися розчарування і почати знову входити у гру, і ми матимемо хороший шанс все перевернути.

І ми це зробили. І я дуже щасливий, бо знав, що буде тяжко, і це було тяжко. Ми виграли, заслужено, ось і все", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛАСК — Ліверпуль.