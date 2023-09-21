Ліга Європи
21 вересня 2023, 21:41
Таловєров спостерігав із лави запасних за вольовою перемогою Ліверпуля над ЛАСКом
Австрійський колектив провів змістовний перший тайм, але після перерви не впорався з зірками нападу суперників.
ЛАСК — Ліверпуль, Getty Images
21 вересня 2023, 21:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛАСК — Ліверпуль 1:3
Голи: Флекер, 14 — Нуньєс, 56 (пен.), Діас, 63, Салах, 87
ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Лукенедер (Дарбо, 79) — Флекер, Горват, Йовичич, Реннер — Гафель (Мустафа, 68), Жуль, Любичич (Коне, 68).
Ліверпуль: Келлегер — Байчетич (Гомес, 61), Конате, ван Дейк, Цимікас — Елліотт, Гравенберх (Салах, 74), Ендо (Мак Аллістер, 61) — Доак (Собослаї, 60), Нуньєс, Діас.
Попередження: Гафель, Жуль, Цірайс — Конате, Байчетич