Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 19:45.

Ліверпуль у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи в гостях обіграв австрійський ЛАСК (3:1).

Перемогу команді Юргена Клоппа, який випустив напіврезервний склад на єврокубкову гру, принесли забиті м'ячі у виконанні Діаса, Салаха та Нуньєса, який реалізував пенальті. У складі австрійців єдиний м'яч забив Флекер.

Також додамо, що українець Максим Таловєров просидів весь матч на лаві запасних Ласка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛАСК — Ліверпуль в 1 турі Ліги Європи УЄФА:

ЛАСК — Ліверпуль 1:3

Голи: Флекер, 14 — Нуньєс, 56 (пен.), Діас, 63, Салах, 87.

ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Лукенедер (Дарбо, 79) — Флекер, Горват, Йовичич, Реннер — Гафель (Мустафа, 68), Жуль, Любичич (Коне, 68).

Ліверпуль: Келлегер — Байчетич (Гомес, 61), Конате, ван Дейк, Цимікас — Елліотт, Гравенберх (Салах, 74), Ендо (Мак Аллістер, 61) — Доак (Собослаї, 60), Нуньєс, Діас.

Попередження: Гафель, Жуль, Цірайс — Конате, Байчетич.