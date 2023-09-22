Також УЄФА назвав претендентів на звання найкращого автора голу тижня у Лізі Європи.
Карлуш Форбс, Getty Images
22 вересня 2023, 09:19
Вчора, 21 вересня, відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- захисник Ренна Адріан Трюффер — один гол, два відбори та вісім перехоплень у матчі проти Маккабі Хайфи (3:0);
- вінгер Баєра Амін Адлі — один гол, п'ять створених моментів, одна гольова передача у грі з Гекеном (4:0);
- півзахисник Спарти Ладислав Крейчи — два забиті м'ячі, 9 перехоплень і 90% точних передач у зустрічі проти Аріса (3:2);
- нападник Аякса Карлуш Форбс — один гол, один створений момент та одна гольова передача у матчі з Марселем (3:3).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу першого ігрового тижня у Лізі Європи.
На нагороду претендують — півзахисник ЛАСКа Флоріан Флекер, вінгер Баєра Адлі, півзахисник Ренна Людовік Блас та захисник АЕКу Джібріль Сідібе.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті УЄФА.
Раніше повідомлялося, що Україна опустилася на 18 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.