Вчора, 21 вересня, відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- захисник Ренна Адріан Трюффер — один гол, два відбори та вісім перехоплень у матчі проти Маккабі Хайфи (3:0);

- вінгер Баєра Амін Адлі — один гол, п'ять створених моментів, одна гольова передача у грі з Гекеном (4:0);

- півзахисник Спарти Ладислав Крейчи — два забиті м'ячі, 9 перехоплень і 90% точних передач у зустрічі проти Аріса (3:2);

- нападник Аякса Карлуш Форбс — один гол, один створений момент та одна гольова передача у матчі з Марселем (3:3).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу першого ігрового тижня у Лізі Європи.

На нагороду претендують — півзахисник ЛАСКа Флоріан Флекер, вінгер Баєра Адлі, півзахисник Ренна Людовік Блас та захисник АЕКу Джібріль Сідібе.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на сайті УЄФА.

