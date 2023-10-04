Ліга Європи

Наставник прокоментував наступний поєдинок свого клубу у Лізі Європи.

Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від зустрічі із Брайтоном Роберто Де Дзербі - повідомляє Tuttomercato.

"Брайтон входить до трійки лідерів у Європі за показником володіння м’ячем. Вони можуть поміняти 10 гравців і зберегти ту ж філософію.

Я давно знаю Роберто Де Дзербі. У нас було невелике зіткнення у фіналі Серії С, але це футбол, я його дуже поважаю".

Обидва наставники раніше зустрічалися під час праці у Фоджі і Пізі та ледве не побилися в одній з ігор, а тепер зустрінуться між собою в якості тренерів Марселя та Брайтона у 2-му турі групового етапу Ліги Європи.