Ліга Європи

"Молотобійці" дуже вдало виступають на євроарені.

Напередодні Вест Гем здолав Фрайбург (2:1) в матчі групового етапу ліги Європи.

Ця перемога дозволила лондонцям встановити рекорд серед англійських клубів за кількістю матчів без поразок в єврокубках. Вест Гем не програє на євроарені протягом 17 матчів (16 перемог і 1 нічия). Це найкращий результат серед англійських команд в історії.

Нагадаємо, що Вест Гем є чинним володарем трофея Ліги конференцій.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фрайбург — Вест Гем в 2 турі Ліги Європи УЄФА.