Для команди Олександра Косенка це буде третій відбірковий матч.
Гравці збірної України, АФУ
06 жовтня 2023, 10:41
Сьогодні, 6 жовтня, збірна України продовжить свої виступи у еліт-раунді відбору ЧС-2024.
Суперником команди Олександра Косенка буде збірна Сербії, яка у перших турах набрала чотири очки, обігравши Польщу (2:1) та зігравши внічию з Бельгією (3:3).
Водночас "синьо-жовті" розгромили Бельгію (10:2) та програли Польщі (2:3).
Склад збірної України з футзалу
Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).
Польові гравці: Олександр Педяш, Даниїл Абакшин, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі — ХІТ), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (усі — Ураган), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Aurora-Clust), Ярослав Лебідь (Eurobus, Польща).
Матч Сербія — Україна пройде сьогодні, 6 жовтня, у місті Враньє та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Додамо, що всі поєдинки збірної України з футзалу транслюються на сервісі MEGOGO.