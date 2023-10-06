Футзал

Для команди Олександра Косенка це буде третій відбірковий матч.

Сьогодні, 6 жовтня, збірна України продовжить свої виступи у еліт-раунді відбору ЧС-2024.

Суперником команди Олександра Косенка буде збірна Сербії, яка у перших турах набрала чотири очки, обігравши Польщу (2:1) та зігравши внічию з Бельгією (3:3).

Водночас "синьо-жовті" розгромили Бельгію (10:2) та програли Польщі (2:3).

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Олександр Педяш, Даниїл Абакшин, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі — ХІТ), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (усі — Ураган), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Aurora-Clust), Ярослав Лебідь (Eurobus, Польща).

Матч Сербія — Україна пройде сьогодні, 6 жовтня, у місті Враньє та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Додамо, що всі поєдинки збірної України з футзалу транслюються на сервісі MEGOGO.