Центральний нападник празької Славії Моймир Хитіл став гравцем тижня у Лізі Європи, передає офіційний сайт УЄФА.

Славія — Шериф 6:0 Відео голів та огляд матчу 05.10.2023

У матчі проти тираспольського Шерифа чех оформив дубль та відзначився гольовою передачею. Саме він відкрив рахунок у грі, а також став автором останнього, шостого голу Славії у цьому поєдинку.

🏅 Mojmír Chytil wins #UEL Player of the Week with his goalscoring antics ⚽️⚽️@hankookreifen || #UELPOTW pic.twitter.com/l6Iev7hqhQ