Моймир Хитіл, фото Славія (Прага)
06 жовтня 2023, 17:26
Центральний нападник празької Славії Моймир Хитіл став гравцем тижня у Лізі Європи, передає офіційний сайт УЄФА.
Славія — Шериф 6:0 Відео голів та огляд матчу 05.10.2023
У матчі проти тираспольського Шерифа чех оформив дубль та відзначився гольовою передачею. Саме він відкрив рахунок у грі, а також став автором останнього, шостого голу Славії у цьому поєдинку.
У голосуванні Хитіл обійшов нападника Роми Белотті, півзахисника Вест Гема Пакета та півзахисника Аталанти Руджері.
Варто зазначити, що минулого разу гравцем тижня у Лізі Європи також став чеський гравець празького клубу.