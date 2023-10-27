Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 22:00.

В третьому турі групового етапу Ліги Європи один з фаворитів турніру Ліверпуль завдав розгромної поразки французькій Тулузі — 5:1.

За мерсисайдців відзначились п'ять різних гравців - Жота, Ендо, Нуньєс, Гравенберх та Салах. Французи відповіли голом Даллінга.

Найкурйозніший момент матчу стався у другому таймі. Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс розібрався з опонентами, обійшов голкіпера суперників та з кількох метрів не влучив по порожніх воротах. Мяч відскочив від стійки та опинився у Гравенберга, який вже не схибив.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Тулуза у 3 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Ліверпуль — Тулуза 5:1

Голи: Жота, 9, Ендо, 30, Нуньєс, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 — Даллінга, 15



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Гакпо, 66), Гомес, Матіп, Чемберс (Кванса, 66) — Гравенберх (Салах, 70), Ендо, Джонс (Макконнелл, 88) — Жота, Нуньєс (Скенлон, 66), Елліотт.



Тулуза: Рест — Деслер (Камансі, 72), Кошта, Ніколаїсен, Діарра, Суасо (Макгрі, 67) — Шмідт, С’єрро, Кассерес (Сесар, 67) — Деннум (Женро, 67), Даллінга (Беграуї, 80).



Попередження: Елліотт.