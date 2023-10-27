Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги Європи у квартеті G римська Рома впевнено обіграла празьку Славію з рахунком 2:0.

Римська команда відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі ще у першому таймі, авторами яких стали Бове та Лукаку. Дубль з асистів на свій рахунок записав Ель-Шаараві.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Славія у 3 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:

Рома — Славія Прага 2:0

Голи: Бове, 1, Лукаку, 17