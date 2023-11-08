Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кілька гравців отримали шанс дебютувати за національну команду.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційному матчі Євро-2024 проти Італії (20 листопада у Леверкузені). В оголошеному переліку — 26 гравців. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку.

Склад національної збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (Дніпро-1);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Зазначимо, що вперше виклик до головної команди отримали Дубінчак і Таловєров, а Сікан повернувся до неї вперше з середини 2022 року.

Збір розпочнеться у польському Гданську 13 листопада. Там підопічні Реброва тренуватимуться до 18 листопада включно, після чого вирушать до Німеччини.

Нагадаємо, матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада на БайАрені у Леверкузені.