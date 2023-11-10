Також названо кандидатів на звання автора кращого голу тижня.
Крістіан Еріксен, Getty Images
10 листопада 2023, 11:40
Вчора, 9 листопада, пройшли матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня турніру.
Четвірка претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи:
- півзахисник Молде Крістіан Еріксен — 70% точних передач та дубль у ворота Геккена (3:1);
- вінгер Спортінга Педру Гонсалвеш — 88% точних передач і два забиті м'ячі в матчі проти Ракува (2:1);
- хавбек ЛАСКа Саша Хорват — гол, асист і 76% точних передач у грі з Юніоном (3:0);
- півзахисник Фрайбурга Максиміліан Еггештайн — гол, дві гольові передачі та 88% точних передач у зустрічі проти Бачки-Топали (5:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли — Еріксен, Діогу Жота (Ліверпуль), Лукаш Гараслін (Спарта) та Тейс Даллінга (Тулуза).
Віддати свій голос можна на офіційному сайті УЄФА.