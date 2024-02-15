Ліга Європи

Сьогодні італійський наставник Роми Данієле Де Россі дебютує в Лізі Європи як тренер.

Сьогодні, 15 лютого, на стадіоні Де Кейп в Роттердамі відбудеться протистояння Феєнорда та Роми в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Для новоспеченого наставника римлян Данієле Де Россі цей матч стане дебютним в єврокубках на тренерському місту, тож італієць дав зрозуміти, що це знакова подія в його житті.

"Я щасливий дебютувати в єврокубках. Щиро кажучи, я не очікував, що це станеться так скоро. 14 лютого день народження у моєї доньки, і рік тому я був звільнений із СПАЛ, тому я вдячний за те, що прийшов до цього зараз.

Атмосфера на стадіоні буде запальною, але те, що відбувається на полі, залежить лише від гравців та ідей. Феєнорд знає, як грати у футбол, я відчуваю до них велику повагу. Вони мають чудових вінгерів, і попередні матчі проти Роми теж були дуже збалансованими, попри те, що ми їх виграли", – сказав Де Россі.

Рома зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи, матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.