Півзахиснику Руху Марко Сапузі у Варшаві провели операцію на передній хрестоподібній зв'язці.
Марко Сапуга, Рух
15 лютого 2024, 14:32
Капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга успішно переніс хірургічне втручання та продовжує відновлюватись від травми.
Вже найближчими днями його випишуть із лікарні. Далі після консультацій у лікарів Марко працюватиме з фізіотерапевтами для якісного та швидкого відновлення.
Попередні терміни відновлення – 8-9 місяців, повідомив керівник медичної служби ФК Рух Юрій Полігас.
Цього сезону Сапуга провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.