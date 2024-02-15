Україна

Півзахиснику Руху Марко Сапузі у Варшаві провели операцію на передній хрестоподібній зв'язці.

Капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга успішно переніс хірургічне втручання та продовжує відновлюватись від травми.

Вже найближчими днями його випишуть із лікарні. Далі після консультацій у лікарів Марко працюватиме з фізіотерапевтами для якісного та швидкого відновлення.

Попередні терміни відновлення – 8-9 місяців, повідомив керівник медичної служби ФК Рух Юрій Полігас.

Цього сезону Сапуга провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.