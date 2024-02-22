Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Марсель та донецький Шахтар.

Французький Марсель та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА

Жан-Луї Гассе, після нічиєї в першій грі (2:2), залучив до стартового складу Мбемба до трійки в центрі оборони.

Маріно Пушич, у свою чергу, використав із перших хвилин Ракіцького в центрі захисту.

Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Мумбанья, Обамеянг.

Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Корреа, Сарр, Верету, Ндіає, Согло, Енріке.



Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Кевін, Невертон, Цуканов.



Гра Марсель — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.