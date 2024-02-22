Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Марсель та донецький Шахтар.
Тарас Степаненко, фото ФК Шахтар Донецьк
22 лютого 2024, 21:01
Французький Марсель та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА
Жан-Луї Гассе, після нічиєї в першій грі (2:2), залучив до стартового складу Мбемба до трійки в центрі оборони.
Маріно Пушич, у свою чергу, використав із перших хвилин Ракіцького в центрі захисту.
Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен — Унахі, Кондогбіа, Аріт — Мумбанья, Обамеянг.
Запасні: Нгапандуетнбу, Бланко, Корреа, Сарр, Верету, Ндіає, Согло, Енріке.
Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду — Сікан.
Запасні: Рудько, Траоре, Криськів, Швед, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Кевін, Невертон, Цуканов.
Гра Марсель — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.