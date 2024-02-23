Ліга Європи

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував поразку від Марселя в 1/16 Ліги Європи.

Шахтар залишив Лігу Європи, вилетівши від Марселя. Перший матч завершився внічию — 2:2, а в другому — українська команда поступилась — 1:3.

Після поєдинку атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підбив підсумки матчу.

"Це був важкий шлях. Ми почали невдало, але потім за рахунок нашого командного духу ми здобули хороше досягнення – вийшли з доволі складної групи до Ліги Європи, а там до останнього зберігали шанси пройти до 1/8 фіналу.

Чого Шахтарю не вистачило, щоб пройти Марсель? Важко сказати. Напевно, після того, як пропустили перший м’яч, ми перестали грати у свій футбол, припускалися багато помилок і вже ментально не змогли перелаштуватися та взяти гру під свій контроль. На такому рівні таких помилок не пробачають. Складно грати з такими командами, яких 70 тисяч їх женуть. Вітаємо їх з перемогою.

Що сказав тренер після гри з Марселем? Він сказав, що ми зробили велику роботу протягом євросезону. Він був засмучений, як і всі ми. Він сказав нам, що ми заслужено не здобули результату, адже не грали у свій футбол", – розповів Судаков в інтерв'ю ютуб-каналу Шахтаря.

Марсель — Шахтар. Наші оцінки.