Україна

КДК УАФ розгляне справу щодо участі в матчі Олександрія — Шахтар незаявленого футболіста.

4 березня 2024 року відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, на якому буде розглянуто ситуацію, що сталася в матчі 18-го туру Vbet Ліги Олександрія — Шахтар, який пройшов 26 лютого 2024 року та закінчився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, до рапорту арбітра матчу був внесений та безпосередньо брав участь у матчі у складі Олександрії незаявлений футболіст Іван Калюжний.

Зазначимо, що за регламентом УПЛ Олександрія має отримати технічну поразку з рахунком 0:3.

Нагадаємо, Олександрія відсторонила спортивного директора через скандал з виходом незаявленого Калюжного.