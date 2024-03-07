Ліга Європи

Ліверпуль зробив необов'язковим матч-відповідь проти Спарти розгромом на полі суперників

Колектив Юргена Клоппа в шаленому матчі та гольовій перестрілці був значно сильнішим за суперників.

Спарта — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Спарта — Ліверпуль 1:5

Голи: Бредлі, 46 (авт.) — Мак Аллістер, 7 (пен.), Нуньєс, 23, 45+3, Діас, 53, Собослаї, 90+4



Спарта: Віндаль — Серенсен (Рінеш, 42), Вітік, Крейчі — Пресіадо, Сольбаккен, Кайрінен (Карабец, 74), Зелени — Бірманчевич (Туці, 75), Кухта (Олатунджі, 75), Гараслін (Лачі, 65).



Ліверпуль: Келлегер — Гомес (Бредлі, 46), Кванса, Конате (ван Дейк, 50), Робертсон — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер (Кларк, 65) — Нуньєс (Собослаї, 51), Гакпо, Діас (Салах, 74).



Попередження: Крейчі, Зелени