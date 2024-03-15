Ліга Європи

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Карабахом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Карабах ледь не створив сенсацію в 1/8 фіналу Ліги Європи. Після нічиєї в першому матчі 2:2 азербайджанці вигравали 2:0 у матчі-відповіді, але все одно поступились команді Хабі Алонсо — 2:3. Після гри іспанський наставник "фармацевтів" відзначив силу суперника.

"Не найкращий наш матч, але ми все одно змогли перемогти із серцем та пристрастю. Ми добре відреагували.

Озираючись назад, не став би ставити інший склад, тому що неможливо завжди використовувати тих самих футболістів", – сказав тренер «Байєра» в інтерв'ю RTL.

Відеоогляд матчу доступний на Football.ua.