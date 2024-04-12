Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 квітня 2024 року.

У рамках першого чвертьфіналу Ліги Європи Бенфіка на своєму полі здобула перемогу над Марселем (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Рафи Сілви, а потім на старті другого тайму Анхель Ді Марія подвоїв перевагу "орлів". "Провансальці" відповіли влучним ударом П'єр-Емеріка Обамеянга.

У цьому матчі взяв участь український воротар Анатолій Трубін, котрий відіграв весь матч у складі команди Рогера Шмідта.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Бенфіка — Марсель в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Бенфіка — Марсель 2:1

Голи: Р. Сілва, 16, Ді Марія, 52 — Обамеянг, 67.

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес (Маріу, 71) — Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).

Марсель: Лопес — Мбемба (Согло, 67), Балерді, Жиго, Мерлен (Ндіає, 45+2) — Енріке, Верету, Кондогбіа — Аріт, Мумбанья (Унахі, 54), Обамеянг.

Попередження: Нерес