Німеччина

Подія відбулась в Німеччині.

Діти нападника Баварії Гаррі Кейна потрапили в автомобільну аварію, повідомляє Bild.

Це сталося у понеділок, 8 квітня, на державній трасі 2071 поблизу Мюнхена. За інформацією джерела, автомобіль Renault під час повороту врізався в зустрічний мікроавтобус Mercedes Vito, у якому перебувало троє дітей Кейна — Луї (3 роки), Вів'єн (5 років) і Айві (7 років).

Thankfully Harry Kane’s children are safe 🙏❤️ pic.twitter.com/sw7DWqD83i — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 11, 2024

Малеча отримала незначні ушкодження. Їх доправили до лікарні на машині швидкої допомоги. Решта п'ять учасників ДТП також дістали легкі травми.