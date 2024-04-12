Подія відбулась в Німеччині.
Bild
12 квітня 2024, 10:20
Діти нападника Баварії Гаррі Кейна потрапили в автомобільну аварію, повідомляє Bild.
Це сталося у понеділок, 8 квітня, на державній трасі 2071 поблизу Мюнхена. За інформацією джерела, автомобіль Renault під час повороту врізався в зустрічний мікроавтобус Mercedes Vito, у якому перебувало троє дітей Кейна — Луї (3 роки), Вів'єн (5 років) і Айві (7 років).
Малеча отримала незначні ушкодження. Їх доправили до лікарні на машині швидкої допомоги. Решта п'ять учасників ДТП також дістали легкі травми.