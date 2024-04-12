Ліга Європи
12 квітня 2024, 11:53
Каррагер — про матч з Аталантою: Жахливий виступ Ліверпуля
Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу поразки мерсисайдців в матчі Ліги Європи.
ДЖЕЙМІ КАРРАГЕР, GETTY IMAGES
12 квітня 2024, 11:53
Команда Юргена Клоппа поступилася Аталанті в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи з рахунком 0:3. Жахливий результат для англійської команди не залишився поза увагою Джеймі Каррагера.
"Жахливий результат і виступ Ліверпуля. Єдина втіха — це те, що в матчі-відповіді вони можуть зіграти другим складом і повністю зосередитися на іграх АПЛ", — написав Каррагер у соцмережі X.
Гра у відповідь між цими командами відбудеться 18 квітня.